Power Cut in Bengaluru : ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 9-10 ರಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತ

ಬೆಂಗಳೂರು ನವೆಂಬರ್ 8: ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 9-10 ರಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಹೇಳಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್) ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 9 ಮತ್ತು 10 ರಂದು ನಗರದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಬೆಸ್ಕಾಂ) ಹೇಳಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತವಾಗಲಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈ ವಾರಾಂತ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

"ಹಾರೋಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 220/66KV SC ಯ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹಾರೋಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ 220KV KIADB ನಿಲ್ದಾಣದ ಮಿತಿಗಳಿಗೆ LOC ಸಂಖ್ಯೆ: 139 ರಿಂದ 142 ರ ನಡುವೆ ಹಳೆಯ 220KV ಟವರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಡಕ್ಟರ್‌ಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡ್ರೇಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್‌ನ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಲಿದೆ. 220/66KV ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಸಬ್‌ಸ್ಟೇಷನ್‌, 220/66KV TK ಹಳ್ಳಿ ಸಬ್‌ಸ್ಟೇಷನ್‌ನಿಂದ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ-TK ಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗದ 62.221KMS ದೂರದವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ" ಎಂದು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಎರಡೂ ದಿನ ಬೆಸ್ಕಾಂ ವೃತ್ತದ ರಾಮನಗರ ಮತ್ತು ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಲಿದೆ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ, ಟಿ ಕೆ ಹಳ್ಳಿ, ಸೋಮನಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ. KPTCL ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯಗಳ ಕುರಿತು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ತಿಂಗಳು ನಗರದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 2, 5, 6 ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಪುನಂ 9, 10 ಮತ್ತು 28 ರಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಬೆಸ್ಕಾಂ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ನಿರಂತರ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

