ಕೋಲ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಡಾಂಬರಿನೊಂದಿಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವ ಆಟ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪರದಾಟ

ಬೆಂಗಳೂರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12: ನಗರದಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತುಂಬುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ಬಿಬಿಎಂಪಿ) ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಮಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೋಲ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಡಾಂಬರು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತಷ್ಟು ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಪರದಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾಗರಿಕರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಲವೆಡೆ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿದ್ದು 1,051 ಗುಂಡಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಪೌರಾಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಡಾಂಬರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಲು ಹಾಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಡಾಂಬರು ಬಳಸುವಂತೆ ತನ್ನ ವಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇನ್ನೂ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಡಾಂಬರ್ ತುಂಬಿಲ್ಲ. ಹಲವು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕೋಲ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಡಾಂಬರು ಬಳಸಿ, ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾಹನ ಸವಾರರು ದೂರುತ್ತಾರೆ.

ಶಾಂತಿನಗರ ತಲುಪಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಡೈರಿ ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ "ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯವರು ಕೇವಲ ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬಳಸಿ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆಯಾದರೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Big Bengaluru Mahanagara Palika (BBMP), which is responsible for filling the potholes in the city, has offered to provide a temporary solution, which has created a situation where more public is fighting.