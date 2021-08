ಬಿಎಸ್ವೈ ಮದುವೆ ಊಟ ಮಾಡೋಲ್ಲಾ, ಬರೀ ತಿಥಿ ಊಟನೇ ಮಾಡೋದು: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾತಿಗೆ ನಿಂತರೆ!

Bengaluru

oi-Balaraj Tantry

ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಮಾತನ್ನು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಟುವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಂಗ್ಯದ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪದ್ಮನಾಭನಗರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ ಗಳ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಷ್ಟ ಕೇಳೋಕೆ ಆ ಅಶೋಕ (ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ) ಬರೋಲ್ಲಾ, ಮತ್ಯಾಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರೊ. ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ಮುಂತಾದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, "ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ, ನಾನು ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿ"ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರಕಾರದ ದುರಾಡಳಿತ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಸರಕಾರದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದು.. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ತಿಥಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುವುದು ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು.

English summary

Opposition Leader Siddaramaiah Criticized Former CM BS Yediyurappa says he will always have tithi meal and not having wedding meal. Know more.