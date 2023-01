Bengaluru

oi-Mamatha M

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜ. 03: ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಊರಿನಿಂದ ನಗರಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಂಬಲದಿಂದ ಕಾಲೇಜು ಸೇರಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳೂತ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಓದುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವಾರ್ಡನ್‌ಗಳು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಲವು ಘಟನೆಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.

Shocked to hear of abuse, ill treatment, human rights violations of young female students at the Backward Classes hostel in RR Nagar. Girls came to me deeply distressed about disturbing incidents. Urge Min Kota Srinivas Poojary for strict action against the warden, Taluka Officer pic.twitter.com/X9IJt7KPHo