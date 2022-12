ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ BMTC ಟಿಕೆಟ್‌ ಖರೀದಿಸಿ

Bengaluru

oi-Punith BU

ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 15: ಡಿಸೆಂಬರ್ 23 ರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್‌ ಟೈಮ್‌ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್‌ಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಯುಪಿಐ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಡೆಬಿಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್‌ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.

ಬಸ್ಸುಗಳ ಲೈವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಗದುರಹಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬಹುಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 5,600 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 2,000 ಬಸ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಸ್ಸುಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಂಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಬಿಎಂಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ: 10ಮಂದಿ ಅಮಾನತು, ಇಬ್ಬರ ವರ್ಗಾವಣೆ

ನೋಯ್ಡಾ ಮೂಲದ ಪೈನ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್‌ನಿಂದ 8,000 ಸುಧಾರಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು (ಇಟಿಎಂ) ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಇದು ಗೂಗಲ್‌ ಪೇ, ಫೋನ್‌ ಪೇ ಮತ್ತು ಪೇಟಿಎಂ ಹಾಗೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಂತೆ ಯುಪಿಐ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ನಗದು ರಹಿತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಲಿದೆ.

English summary

From December 23, passengers can track BMTC buses on their mobiles on a real-time basis. Also, the system will be implemented to pay the ticket fee through UPI applications and debit and credit cards.