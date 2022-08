ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳ ವೇಗ ಮಿತಿ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದೆ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್‌

Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿದೆ ಗೂಗಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈಗ ಗೂಗಲ್‌ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ವೇಗ ಮಿತಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಿಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಈಗ ಭಾರತದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವೇಗ ಮಿತಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯುವಿಕೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇರುವ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರದ ಕಲಿಕೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು; ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು, ಮನೆಗೆ ನೋಟಿಸ್

ಸರ್ಕಲ್‌ಗಳು, ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯುವ ಸಮಯ, ರಸ್ತೆ ದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು, ಬೆಂಗಳೂರ ಮತ್ತು ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಗೂಗಲ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯುವಿಕೆ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 20 ಪ್ರತಿಶತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ.

English summary

After Introudicing Streetview Option, Google Maps now shows speed limits information shared by traffic authorities to users in India. As of now, the feature will be available in Bengaluru and Chandigarh but the tech giant is looking forward to partnering with more cities in surfacing speed limits info on Google Maps.