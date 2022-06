ನೈಸ್ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇ ಗಮನಿಸಿ: ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಟೋಲ್ ಏರಿಕೆ

Bengaluru

oi-Sunitha B

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂ. 30: ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ NICE ರಸ್ತೆಯ ಟೋಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಂದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಟೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದ ಇದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಟೋಲ್ ಹೆಚ್ಚಳವು 10% ರಿಂದ 20% ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.

ರಿಯಾಯಿತಿ ಒಪ್ಪಂದವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಟೋಲ್ ಅನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ (ಎನ್‍ಎಚ್‍ಎಐ) ಟೋಲ್ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಟೋಲ್‍ವೇ ಕಂಪನಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಈ ಮನವಿಗೆ ಎನ್‍ಎಚ್‍ಎಐ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕ ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ರಸ್ತೆ ಬಳಕೆ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಶುಲ್ಕವು 2023ರ ಜೂನ್ 30ರವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಟೋಲ್‍ವೇ ಕಂಪನಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನೈಸ್ ರಸ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ ಮತ್ತು ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೂರು ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕದ ಮಾರ್ಗಗಳಾಗಿವೆ. ನೈಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟೋಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಹಾಗೂ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಎರಡೂ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್‌ಗಳಿಗೂ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ.

NICE ರಸ್ತೆಯು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 111-ಕಿಮೀ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನೊಳಗೆ, ಇದು ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ 41 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಅರೆ-ಪೆರಿಫೆರಲ್ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

ಅವರ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಶುಲ್ಕವು ಲಘು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಗರದ ಮೂರು ಸುಂಕದ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳು/ಜೀಪ್‌ಗಳು/ವ್ಯಾನ್‌ಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಸಂಚರಿಸುವ ಎನ್‍ಎಚ್ 58 ರಸ್ತೆಯ ಟೋಲ್ ಕೂಡ ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಟೋಲ್ ಕಂಪನಿ 10 ರಿಂದ 15 ರೂ. ಏರಿಕೆಗೆ ಎನ್‍ಎಚ್‍ಎಐ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಈ ಮನವಿಗೆ ಎನ್‍ಎಚ್‍ಎಐ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಶುಲ್ಕ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಲಿದೆ.

English summary

The toll on NICE Road in Bangalore will increase after five years from July 1, Nandi Economic Corridor Enterprises Ltd said in a statement on Wednesday.