ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ 2023: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಬಿಗಿಭದ್ರತೆ- ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಡ್ರೋನ್ ಕಣ್ಗಾವಲು

ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂಜಿ, ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಮತ್ತಿತರ ಸ್ಥಳಗಳು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಲಂಕಾರಗೊಂಡು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಹಲವೆಡೆ ಜನಸಂದಣಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ನಗರವನ್ನು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮುನ್ನಾದಿನ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಜನವರಿ 1 ಮತ್ತು 2 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳು, ಪಬ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಹಿತಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸೂಚನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು, ಕ್ಲಬ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಹೊಸ ವರ್ಷ 2023: ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆ, ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ನಿಷೇಧ

ಬೆಂಗಳೂರು ರೆಸ್ಟೊಬಾರ್ ಪಾಲುದಾರ ಧರ್ಮೇಶರ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಹಾಜರಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ನಿಗ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳು:

*ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

*ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

*ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ

*ಯುಪಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಜನರೇಟರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಕಪ್

*ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಕನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ

*ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಸ್ತುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುವುದು

*ಈವೆಂಟ್‌ನ ನಂತರ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು

*ಜನದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮೀರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

*ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು.

