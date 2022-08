ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಹಾವಳಿ: 7 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರ ಜನರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ

Bengaluru

Naveenkumar N

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್ 12: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 2020 ರಿಂದ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ದಾಳಿಯು ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ, ಆದರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ಬಿಬಿಎಂಪಿ) ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ, 2020 ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳಿಂದ 50,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಾಳಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ. 2022ರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜುಲೈವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 10,000 ಜನರಿಗೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಕಚ್ಚಿವೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗೆ ಬೀದಿನಾಯಿ ಕಾಟ: ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 52,262 ಮಂದಿಗೆ ಕಡಿತ!

2020ರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೀದಿನಾಯಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆಗಳು ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಪೂರ್ವ, ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದವು. 2021ರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ದಾಳಿಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ 2022ರ ಜುಲೈವರೆಗಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ದಾಳಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ದಾಳಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇತರೆ ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಾಳಿಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ದಾಳಿ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 483 ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

English summary

This year, till July, nearly 10,000 people were bitten by stray dogs in Bengaluru. As per the BBMP data Bengaluru has seen over 50,000 attacks from stray dogs since 2020. This year, in March and May, the highest number of stray dog attacks were reported in the city.