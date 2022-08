ನಟ ದರ್ಶನ್‌ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ: ಎಸಿಪಿ ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ್

Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್ 09: ನಟ ದರ್ಶನ್‌ ವಿರುದ್ದ ಎನ್‌ಸಿಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಟ ದರ್ಶನ್‌ಗೂ ವಿವಾದಕ್ಕೂ ನಂಟು ಬೆಸೆದಂತಿದೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಸಿಲುಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕಿರುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಹಾಗು ಧ್ರುವನ್ ಕೆಂಗೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಸಿಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ನಟ ದರ್ಶನ್ ಹಾಗು ಧ್ರುವನ್ ಎಂಬಾತ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರೊಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ. ಭರತ್ ಎಂಬ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಬ ಚಿತ್ರವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಹಿನ್ನಲೆ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ಧ್ರುವನ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಭರತ್‌ಗೆ ಕರೆ ಮೂಲಕ ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಭರತ್ ಬಳಿ ಇದೆ. ಆ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ ನೀನ್ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವುದರಿಂದ ತನಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕೆಂಗೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಭರತ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

NCR has been registered against actor Darshan. An investigation into the case is underway. Additional Commissioner of Police Sandeep Patil said that the statement of those concerned in this case will be taken,Know more,