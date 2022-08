Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್ 21: ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವಿಭಾಗ ಎಚ್‌ಎಎಲ್ ಮುಖ್ಯ ಗೇಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದು, ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ.

ಈ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾದರೆ, ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ನಿಂದ ಎಚ್‌ಎಎಲ್ ಹಳೆ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆವರೆಗಿನ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತಗ್ಗಲಿದ್ದು, ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡಬಹುದು.

"ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 19 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಕುಂದಲಹಳ್ಳಿ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್‌ನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದು, ಮಾರತ್ತಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವರ್ತೂರು ಬಳಿ ಸಂಚಾರ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿದೆ. ಎಚ್ ಎಎಲ್ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ರ್‍ಯಾಂಪ್ ಹಾಗೂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದು, 40 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ ಮಳೆ

ಯೋಜನೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಂ. ಲೋಕೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕೆಲಸವು ಎಚ್‌ಎಎಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಪೈಪ್‌ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಈಗ 35 ರಿಂದ 40 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

BBMP will soon complete its much-awaited underpass at HAL main gate junction. The project was on the lines of Kundalahalli underpass, and commenced in 2018. Once completed, it will traffic at HAL Old Airport as vehicles coming from Whitefiled and Domlur can freely pass through without stopping at the signal.