Bengaluru

oi-Punith BU

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 01: ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲಾ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್‌ನ ಕೆಳಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಮಳೆ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಕೆಳಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ 1000 ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಂಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ (ಸಂಚಾರ) ರವಿಕಾಂತೇಗೌಡ ಅವರು, ನಗರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾರಣ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು - ವಿಂಡ್ಸರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ ಮತ್ತು ಶಿವಾನಂದ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್‌ಗಳು ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಗೋಚರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

English summary

Bengaluru Traffic Police will penalise those parking their vehicles and seeking shelter in city underpasses during rains. A fine of Rs 500 will be imposed on the first offence. Second offence onwards Rs 1,000 fine will be imposed on offenders.