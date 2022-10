Bengaluru

oi-Punith BU

ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 20: ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ಒಆರ್‌ಆರ್‌ (ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ - ಕೆಆರ್ ಪುರಂ) ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 ರ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಮೆಟ್ರೋ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್‌ ಹೇಳಿದೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಯೋಜಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್‌ ಹೇಳಿದ್ದು, ಮೆಟ್ರೋ ಕೆಲಸವು ಒಆರ್‌ಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿಗರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್

ದೊಡ್ಡನೆಕ್ಕುಂದಿ -ಡಿಆರ್‌ಡಿಒ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಂದೂರು- ಕಾಡುಬೀಸನಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗದ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 ರೊಳಗೆ ಮೊದಲು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುವುದು. ನಂತರ ಇಬ್ಲೂರು - ಬೆಳ್ಳಂದೂರು (ಮಾರ್ಚ್ 2023), ಕಾಡುಬೀಸನಹಳ್ಳಿ - ಕೋಡಿಬೀಸನಹಳ್ಳಿ (ಏಪ್ರಿಲ್ 2023), ಡಿಆರ್‌ಡಿಒ 2023 ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಕೀರ್ಣ-2. , ಸರಸ್ವತಿನಗರ - ಕೆಆರ್ ಪುರಂ ಮತ್ತು ಎಚ್‌ಎಸ್‌ಆರ್ ಲೇಔಟ್-ಅಗರ (ಜೂನ್ 2023), ಇಸ್ರೋ- ದೊಡ್ಡನೆಕುಂದಿ (ಜುಲೈ 2023), ಅಗರ- ಇಬ್ಬಲೂರು, ಮಾರತಹಳ್ಳಿ - ಇಸ್ರೋ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ - ಎಚ್‌ಎಸ್‌ಆರ್ ಲೇಔಟ್ (ಆಗಸ್ಟ್ 2023) ಮತ್ತು ಮಾರತ್ತಹಳ್ಳಿ-3 ಬೆರ್ತಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್‌ ತಿಳಿಸಿದೆ.

BMRCL said that Metro construction barricades on the entire route will be removed in a phased manner by September 2023 for the public traveling on the Outer Ring Road ORR (Central Silk Board - KR Puram).