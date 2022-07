ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮೆಮು ರೈಲು ಸೇವೆ ಆರಂಭ

Bengaluru

oi-Naveenkumar N

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜುಲೈ 29: ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ರೈಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ವಿಮಾಣ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಆ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದಲೇ ರೈಲುಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿವೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು-ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಐದು ಜೋಡಿ ಮೆಮು (MEMU) ರೈಲುಗಳನ್ನು ಸಂಚಾರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ (SWR) ಗುರುವಾರ ಹೇಳಿತ್ತು.

ಬೆಂಗಳೂರು; 8 ಡೆಮು ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಆರಂಭ, ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ರೈಲ್ವೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ವೇಳೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿಳಂಬವಾದವು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್) ಹಳೆಯ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು, ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಮೆಮು ರೈಲುಗಳ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಓಡಾಟ ನಡೆಸಿತು. ನಂತರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು.

ಹೊಸ ಸೇವೆಯ ಪರಿಚಯವು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಹಲವು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಂದ 10 ರಿಂದ 15 ರುಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು.

English summary

The South Western Railway (SWR) Started MEMU Train Service Between Kempegowda International Airport (KIA) and Bengaluru. five pairs of MEMU trains will be introduced on the newly electrified line connecting the airport. The introduction of the new service is expected to benefit people traveling to the airport as they can travel paying Rs 10 to Rs 15 from city points.