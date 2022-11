ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರಿಯಲು ನ.14ರಂದು ಸಭೆ: ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ

Bengaluru

oi-Virupaksha Hokrani

ಬೆಂಗಳೂರು, ನ.2: ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮತ್ತು ಐಟಿ ಕಂಪೆನಿಗಳಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳಿಯಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ರಾಕೇಶ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಅವರು ನ.14ರಂದು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಔಟರ್ ರಿಂಗ್‌ ರೋಡ್‌ ಕಂಪನಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ (ಓರ್ಕಾ) ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲವು ಸಂಘಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಗರದ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಕುರಿತು ಐಟಿ-ಬಿಟಿ ಸಚಿವ ಡಾ.ಸಿ ಎನ್ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ ಗುರುವಾರ ಅವರು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳೂ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎನ್ನುವ ಸರಕಾರದ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ಈ ಸಭೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಕುದುರೆಮಾಳದ ಈ ಶಾಲೆ ಮುಳುಗುತ್ತದೆ!

ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವರು ಔಟರ್ ರಿಂಗ್‌ ರೋಡ್‌ನ 17 ಕಿ.ಮೀ. ಪ್ರದೇಶವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸರಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರ, ಒಳಚರಂಡಿ, ಒತ್ತುವರಿ, ಮೆಟ್ರೊ ಕಾಮಗಾರಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆದ್ಯ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುವುದು. ಹಾಗೆಯೇ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವೀಸ್‌ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಲಾಗುವುದು. ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕೇ ವಿನಾ ನಮ್ಮ ನಗರವನ್ನು ನಾವೇ ಟೀಕಿಸುತ್ತ ಕೂರಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.

English summary

BBMP Administrative Officer Rakesh Singh will hold a meeting and observe the area on November 14 to hear from the common people and IT companies about the problems that arise when it rains in the city.