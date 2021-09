Bengaluru

oi-Mahesh Malnad

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು (ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ - TDU) ವೃತ್ತಿಪರ "ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ವೊಕೇಶನ್" (B.Voc.) ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಸ್ಅನ್ನು ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಅರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ "ನಯೀ-ತಾಲೀಮ್" ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತಗೊಂಡ "ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಕಲಿಕೆ" ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೃತ್ತಿಪರಶಿಕ್ಷಣ ಆಧಾರಿತವಾಗಿವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲದೇ, 'ದುಡಿಯುವುದರ ಜೊತೆ ಕಲಿಯುವ' ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಗಾಂಧೀ ಜಯಂತಿಯ ದಿನವಾದ ಅಕ್ಟೊಬರ್ 2, 2021 ರಂದು ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಕೋರ್ಸಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಾರದ 5 ದಿನಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಯವನ್ನು ತಮಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಕೋರ್ಸಿನ ಪಠ್ಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಾಸಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪವಿರುವ ನಗರ ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ (B.Voc.) ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣವು ಸಾಮಾನ್ಯ B.A., B.Sc., ಮತ್ತು B.Com. ಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ, 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿವಿಧ ಕೌಶಲಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದೊಡನೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತರಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ಅಂಥಹದೇ ಇತರ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು.

English summary

The University of Trans-disciplinary Health Sciences and Technology (TDU) is pleased to announce the launch of vocational education programmes leading to Bachelor of Vocation (B.Voc.) and Post-Graduate Diploma degrees.