ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ: 14 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 25 ಕೋಟಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು

Bengaluru

oi-Shankrappa Parangi

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂ. 30: ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಆರಂಭವಾದ ವರ್ಷ 2008ರಿಂದ 2022ರ ಜೂನ್ ಕೊನೆಯ ವಾರಾಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಒಟ್ಟು 250 ಮಿಲಿಯನ್ (25 ಕೋಟಿ) ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ನೀಡಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾಣ ನಿಲ್ದಾಣ (ಕೆಐಎಎಲ್)ದಿಂದ ಕಳೆದ 14ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಿಲಿಯನ್ ನಷ್ಟು ವಾಯ ಸಂಚಾರ (ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ) ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಡಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಟ್ಟು 25 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ (ಪಿಪಿಪಿ) ಜತೆಯಾಗಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ನೀಡಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಕೆಐಎಎಲ್ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾಣ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಇತರೆಡೆಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ಥಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಐಎ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

English summary

Bangalore Kempegowda International Airport has Create a new milestone by serving a total of 250 million (25 crore) passengers by the last weekend of June 2022 from the year of its inception in 2008.