ವಲಸಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವದ ಆರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ

ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ, ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಆರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೂಡ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಸಿಗರಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್‌ಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡುವ ನವ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್‌ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ. ಸಿಕ್ವೊಯಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್‌ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುತ್ತಿವೆ. ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಲಂಡನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ನಗರಗಳಿಗಿಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. 2016ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 1.3 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಬಂಡವಾಳ ಹರಿದು ಬಂದಿದ್ದರೆ, 2020ರಲ್ಲಿ ಅದು 7.2 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೌಲಾಲಂಪುರ್, ಲಿಸ್ಬನ್, ದುಬೈ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ರಿಯೊ ಡಿ ಜನೈರೊ ಸೇರಿವೆ.

Bengaluru is among the six best emerging cities for expats in the world. Bengaluru has become one of the world’s fastest-growing tech hubs, home to thousands of startups and software firms, fueled with money from global technology companies and blue-chip foreign investors such as Sequoia Capital and Goldman Sachs.