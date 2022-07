ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಕ್ಕಳೂ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಲ್ಲ: ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

Bengaluru

oi-Punith BU

ಬೆಂಗಳೂರು,ಜು.7: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 4-5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ಬೊಜ್ಜು, ರಕ್ತಹೀನತೆ ಅಥವಾ ಸಮರ್ಪಕ ರಕ್ತದ ಕೊರತೆ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

"ಜನರು ಕಡಿಮೆ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಬೊಜ್ಜು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ಬೊಜ್ಜು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇನೂ ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ," ಎಂದು ರೈಸಿಂಗ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಹಂಗರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮೊಹರ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಹೇಳಿದರು ಎಂದು ದಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಭಾರತದ ಮೊದಲ ವೀಲ್‌ಚೇರ್ ಆಹಾರ ವಿತರಣಾ ವ್ಯಕ್ತಿ: ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕಥೆ ಕೇಳಿ

ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಅಥವಾ ಸ್ಥೂಲಕಾಯತೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡೂ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಐಬಿಎಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಸಿಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕ ತೂಕವು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮುಂತಾದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ತೂಕವು ವಿವಿಧ ಚರ್ಮ, ಕೂದಲು, ಮೂಳೆ ರೋಗಗಳು, ರಕ್ತಹೀನತೆ, ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತ ಅವಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

English summary

Over the past 4-5 years, increase in the number of children who are malnourished, obese, anaemic or stunted, in Bengaluru. Know more.