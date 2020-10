ಜೀವವೈವಿಧ್ಯವನ ಭಾಗ 4: ಪರಿಸರ ಪ್ರಿಯರಿಗೊಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್

ಆದರೂ ಒಂದು ಆತಂಕ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಅರಿತು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡಿದೆಯಾದರೂ ‘Learn to say No' ಎಂಬ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ‘learn to commit new mistakes' ಎಂದು ಬೇರೇನಾದರೂ ದಾರಿ ಹುಡುಕಿ ವನ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬಹುದಾ? ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗದೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೇಯೇ ಇದೆ. ಅವರು ಕುರುಡರೂ ಆಗಬಾರದು, ಜಾಣ ಕಿವುಡರೂ ಆಗಬಾರದು. ಅಷ್ಟಾದರೆ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯವನ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಉತ್ತಮ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆವೆಂಬ ನೆಮ್ಮದಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ.

Learn to say NO! ಯಾರದ್ದೋ ಬಲವಂತಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಒತ್ತಡಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. We need to learn to say No. ಎಂದು ನನ್ನ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದಲೋ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೆ. ಇಡೀ ಜೀವಮಾನಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ತತ್ವವಿದು. ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟವೆನಿಸಿದರೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೆಂಬ ಒಳಗಿನ ಆನಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಫುಲ್ಲವಾಗಿಡಬಲ್ಲದು.

English summary

Government Order not to disturb bio park land at bangalore university. This order clearly mention that the Transfer of land shall not affect the Botanical Garden of Bangalore University,