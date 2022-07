ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಗೂಗಲ್

Bengaluru

oi-Naveenkumar N

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜುಲೈ 28: ನಗರದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಜನರನ್ನು ಹೈರಾಣಾಗಿಸಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಚಾರದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಹಲವು ರಸ್ತೆಗಳ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್, ಗುಂಡಿಗಳು, ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಗೂಗಲ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ!.

ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿದೆ ಗೂಗಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ ಬಿಬಿಎಂಪಿ!

ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ, ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ 10 ಭಾರತೀಯ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾಲುದಾರರ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ 150,000 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಬೀದಿ ರಸ್ತೆಗಳ (ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವ್ಯೂವ್) ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

"ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಇದನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ನಗರಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಿದೆ" ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

English summary

Google ties up with Bengaluru Traffic Police reduce road traffic problems, Street View is offered on Google Maps with new imagery licenced from local partners spanning more than 150,000km across 10 Indian cities, including Bengaluru. revised plan by Google resulted in an average 20% reduction in waiting time at traffic signal.