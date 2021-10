ಬೆಂಗಳೂರು: ಗೋ ಏರ್ ವಿಮಾನ 10 ಗಂಟೆ ವಿಳಂಬ; ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆಕ್ರೋಶ

Bengaluru

oi-Puttappa Koli

ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಬಿಹಾರದ ಪಾಟ್ನಾಗೆ ಹಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಗೋ ಏರ್ ವಿಮಾನ 10 ಗಂಟೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪರದಾಡಿದ ಘಟನೆ ಶನಿವಾರ ನಡೆದಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದ ವಿಳಂಬದ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡದೆ ಉದ್ದಟತನ ತೋರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾದು ಕಾದು ರೋಸಿ ಹೋದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲದೆ ಪರಸ್ಪರ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣ 'ಕೂ' ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

English summary

The Go Air flight from Bengaluru's Kempegowda International Airport to Patna in Bihar was delayed by 10 hours as passengers were Outraged by the incident.