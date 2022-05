Bengaluru

oi-Sunitha B

ಬೆಂಗಳೂರು ಮೇ 5: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ದಿನನಿತ್ಯದ ಊಟ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರ ತಿಂಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಆಹಾರವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆಯೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಉತ್ತರಿಸಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (BBMP) ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗ ತಿನಿಸುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಲ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, FSSAI ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಇಂತಹ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆಗಳ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ದೂರುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಆಹಾರ ವಿಷ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರೈಟಿಸ್, ನೀರಿನ ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ತಿನಿಸುಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ 16 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳು ಉಪಾಹಾರ ಗೃಹದಿಂದ ಕೊಳೆತ ಶವರ್ಮಾವನ್ನು ತಿಂದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ನಂತರ ಆಹಾರದ ಶುಚಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, "ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ವಿಷಯವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. FSSAI ಈಗ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 50 ದೂರುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಬದಲಿಗೆ FSSAI ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶವರ್ಮಾ ತಿಂದ ಬಾಲಕಿ ಸಾವು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಬಾಲಕಿ ಬಲಿ

ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಆಹಾರ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು FSSAI ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಐ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಿಬಿಎಂಪಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಅರಿವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕಲಬೆರಕೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ.

ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್, ಸೋಡಾ, ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಯಿದ್ದರೆ, ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಚಾಟ್, ರೋಲ್, ಭಜ್ಜಿ, ಸಮೋಸ, ದೋಸೆ ಮತ್ತಿತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಐನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು, "ನಾವು ಕಲಬೆರಕೆ ಹಾಲು, ಶಿಶು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳಿಗಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಸ್ಟಾಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಜೊತೆಗೆ ದೂರು ಬಂದರೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಬರುವುದು ಕಡಿಮೆ ದೂರುಗಳು. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಿದ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ನಾವು ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ತಿನಿಸುಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟವು ರಾಜಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಐ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರೂಪಿಸಿದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ನ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಋತುಮಾನಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ, ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Those who go to restaurants for daily meals and delicious snacks should be wary. Because the BBMP Health Division has been not regularly inspecting dishes and stalls.