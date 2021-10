ನಾರಾಯಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ ವಿನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ರೋಬೋ ಸರ್ಜರಿ

Bengaluru

oi-Mahesh Malnad

ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27: ದೇಶದ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್, ತಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಘಟಕವಾದ ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಟಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಇನ್‍ಟ್ಯೂಟಿವ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರೋಬೋಟಿಕ್ ನೆರವಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ (ಆರ್‍ಎಎಸ್) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೌಲಭ್ಯ ಡಾ ವಿನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಟಿಯ ಮಜುಂದಾರ್ ಶಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ದೇವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನೂತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸುಧಾರಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ದೇವಿ ಶೆಟ್ಟಿ, "ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ, ನಮ್ಮ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ. ಈ ಮಿಷನ್‍ನ ಭಾಗವಾಗಿ, ನಾವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ನಾರಾಯಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ರೊಬೊಟಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮಿಷನ್ ಪ್ರತಿದಿನ ವಾಸ್ತವವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಬದ್ಧತೆ ನಮ್ಮದು ಮತ್ತು ಇದೀಗ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ, ರೋಗಿಗಳು, ಆರೈಕೆ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎನಿಸಿದ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ, ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆ, ನಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾದ ಡಾ ವಿನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

English summary

Narayana Health City, India’s leading healthcare chain announced the installation of the latest robotic-assisted surgery (RAS) technology, the da Vinci X, by US-based Intuitive, at their Bengaluru centre- Narayana Health City. Dr. Devi Shetty, Chairman and Executive Director of Narayana Health inaugurated the new system in an event held at Mazumdar Shaw Medical Centre, Narayana Health City, Bengaluru.