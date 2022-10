ದಸರಾ ರಜೆಗಳು: ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌ ದರ ದುಪ್ಪಟ್ಟು- ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರೇ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆ?

Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 03: ಹಬ್ಬವೆಂದರೆ ಸಂತೋಷ ಸಂಭ್ರಮ. ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಾಲು ಸಾಲು ರಜೆ. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೂ ರಜೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅರಸುತ್ತಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಜನರು ಊರಿನತ್ತ ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಸ್‌ ಪ್ರಯಾಣದರ ದುಪ್ಪಟ್ಟಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ದರ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರ ಮಾತು ಹೇಳಿಕೆಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ.

ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಮಾಲೀಕರು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ದರವನ್ನಷ್ಟೇ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರೂಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ರದ್ದು ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಬಿ.ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಬಸ್ ನಂಬರ್, ಮಾರ್ಗ ತಿಳಿಸಿ ದೂರು ನೀಡಿದರೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಸಹಾಯವಾಣಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು 94498 63429/ 94498 63426 ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌ಗಳು ಪ್ರಯಾಣ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ್ದರು ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ.

A festival is a joyous celebration. Dasara festival is a Holidays for offices including schools and colleges. Due to this, people who come to Bengaluru in search of work leave for the city. But the bus fare has doubled. The Transport Minister's speech on fare control is limited to a statement, Know More,