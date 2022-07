ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ ವಿರುದ್ದ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್

Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜುಲೈ 26: ಅವಧೂತ ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿಯನ್ನು ಅವಹೇಳನ ಮತ್ತು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ನಿಂದಿಸುತ್ತ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರ ವಿರುದ್ದವಾಗಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ಆಪ್ತ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಘಾಸಿಯಾಗುವಂತೆ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ ದೂರನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬನಶಂಕರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅವಧೂತ ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿಯವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಿಗ್ಗಜ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸಹ ವಿನಯ್ ಗುರಜಿಯವರ ಭಕ್ತವೃಂದದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವಧೂತರಾಗಿ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿಯವರ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಷದಿಂದ ಜೀವನ ಪಾವನ ಅನ್ನೋ ಭಕ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ.

ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿಯವರು ಭಕ್ತನೊಬ್ಬನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಪಾದವನ್ನಿಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಫೋಟೋವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಟ್ರೋಲ್ ಪೇಜಿಗರು ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿಯವರನ್ನು ನಿಂದಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 22 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೋಲ್ ಪೇಜ್ ಮತ್ತು ಜನರ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

A complaint has been filed against those trolling Vinay Guruji to hurt the hearts of millions of devotees. An FIR has been registered against those who were trolling at Banashankari police station.