75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ: 75 ಮೀಟರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಹೊತ್ತು ನಡೆದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾಗರಿಕರು

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್ 7: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಈಗಾಗಲೇ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ದೇಶದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನಾಗರಿಕರು ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ರ್‍ಯಾಲಿ, ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಧ್ವಜ ಹಾರಾಟ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಗಳ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ ಫೋಟೊಗಳಲ್ಲೂ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ.

ದೇಶದ 75 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಭ್ರಮದ ವೇಳೆ 'ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ' ಅಭಿಯಾನದ ಅಂಗವಾಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಚ್‌ಎಸ್‌ಆರ್ ಲೇಔಟ್‌ನ ನಾಗರಿಕರು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 75 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಭಾರತೀಯ ಧ್ವಜದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಎಚ್‌ಎಸ್‌ಆರ್ ಲೇಔಟ್‌ನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸೋಮಸುಂದರಪಾಳ್ಯ ಕೆರೆಯಿಂದ ಹರಳೂರು ಕೆರೆಗೆ ಮೂರು ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಡೆದ ವಾಕಥಾನ್‌ನಲ್ಲಿ100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಗರಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.

3 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ನಡೆದ ವಾಕಥಾನ್ ಉದ್ದಕ್ಕೂ 'ಜೈ ಹಿಂದ್' ಮತ್ತು 'ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ' ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದವು. ವಾಕಥಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

The citizens of HSR layout in Bengaluru walked with a 75-meter-long Indian flag on Sunday morning to celebrate 75th Independence Day. The residents walked from Somasundarapalya lake to Haralur Lake, covering a distance of three kilometers. Over 100 citizens participated in the walkathon.