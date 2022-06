ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಸ್ತಿ- ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ತುಷಾರ್ ಗಿರಿನಾಥ್

Bengaluru

oi-Puttaraju S

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂನ್ 08: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ ಅಥವಾ ಎಮ್ಮೆ ಮೈದಾನ ಅಂತೆಲ್ಲಾ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯ ಸಿರಸಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿಯಿರುವ ಜಾಗ ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ಮೈದಾನವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂಗಳು ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರು ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದ್ದು ಆಟದ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ನೀಡಬಾರದು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ತುಷಾರ್ ಗಿರಿನಾಥ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಚಾಮರಾಜ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೈದಾನವೀಗ ವಿವಾದದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. 1974 ರ ಸಿಟಿ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಂತಲೇ ಇದೆ. ಇದರ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಅಂತಿದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಮೈದಾನದ ಮಾಲೀಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವರು ದಾಖಲೆ ಇದ್ದರೆ ಕೊಡಲಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

1962 ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರಿಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಸುಪ್ರಿಂಕೋರ್ಟ್ ನ ದಾಖಲೆ ಇದ್ದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ಖಾತಾ ನೋಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಈದ್ಗಾ, ದರ್ಗಾ, ಅಂತಾನೂ ಇದೆ, ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ತುಷಾರ್ ಗಿರಿನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Chamarajpete edga field controvercy; BBMP Chief Commissioner Tushar Girinath said the Edga Ground was the property of the BBMP. We are allowed to prayer twice a year.know more,