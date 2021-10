ಡುಂಜೋ, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ರವಾನೆ

Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಅ. 22: ಡ್ರಗ್ ಪೆಡ್ಲರ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ವಕೀಲರಿಗೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ರವಾನಿಸುವ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹೊಸ ಜಾಲವನ್ನು ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಜಾಕೆಟ್ ಧರಿಸಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಡ್ರಗ್ ರವಾನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳಿಬ್ಬರನ್ನು ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ರವಿ ಬಂಧಿತ ಅರೋಪಿಗಳು. ಇವರಿಂದ 60 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಹ್ಯಾಷಿಶ್ ಆಯಿಲ್, ಎಂಡಿಎಂಎ, ಎಲ್ ಎಸ್ ಡಿ, ಎಕ್ಸಟೆಸಿ ಪಿಲ್ಸ್, ಚರಸ್ ಹಾಗೂ ಹೈಡ್ರೋ ಗಾಂಜಾ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವ ಡ್ರಗ್ ಪೆಡ್ಲರ್‌ಗಳು ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಕೀಲರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೆಸರಿನ ವಕೀಲರಿಗೆ ರವಾನಿಸುವ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ವಕೀಲರ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರುವ ಕೊರಿಯರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪೆಡ್ಲರ್‌ಗಳು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆ ಆಪ್‌ನ ಜಾಕೆಟ್ ಧರಿಸಿ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

