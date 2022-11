Bengaluru

oi-Shankrappa Parangi

ಬೆಂಗಳೂರು ನವೆಂಬರ್ 23: ಹೊಸದಾಗಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವವರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ, ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಪಡೆಯುವವರು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ನಿಯಮ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೇ ಮಾಸಿಕ ನೀರಿನ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಕುಳಿತಲ್ಲಿಯೇ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆದಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯ 'ಜಲಧಾರೆ ದತ್ತಾಂಶ'ದ ಮೂಲಕ ಹೊಸದಾಗಿ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಈ 'ಜಲಧಾರೆ ದತ್ತಾಂಶ'ದ ಮೂಲಕ ನಿಗದಿತ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಿತ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ಕುಡಿಯುವ ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಸಿದ ಅರ್ಜಿದಾರರು ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಜಲಮಂಡಳಿ ಸೂಚಿಸುವ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌, ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್‌ ಮೂಲಕವೇ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಬದಲಾವೇ ಯಾವುದೇ ಜಲಮಂಡಳಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಾಗಲಿ, ಪ್ಲಂಬರ್ ಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಪಾವತಿಸಲು ಹಣ ನೀಡಬಾರದು. ಈ ಕೆಳಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುವ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದಲೇ ಸಂಪರ್ಕದ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.

