ಬೆಂಗಳೂರು ಜೂನ್ 28: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್‌ಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಯಿಂದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್‌ಗಳು ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಖಾಸಗಿ ಬಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ತುಂಬಿಸುತ್ತವೆ.

ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಬಿಎಂಟಿಸಿಯಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಬೃಹತ್ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ನೀಡದ ಕಾರಣ, ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಇಂಧನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಡಿಪೋಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಖಾಸಗಿ ಬಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ತುಂಬಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು, ಡೀಸೆಲ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿಗಮವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಎಂಟಿಸಿಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಡೀಸೆಲ್ ದರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರಯಾಣದ ದರವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಖಾಸಗಿ ಬಂಕ್‌ ಮಾಲೀಕರು ಡಿಪೋಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡೀಸೆಲ್ ತುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಇದೀಗ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನ್‌ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌(ಎಚ್‌ಪಿಸಿಎಲ್‌) ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್‌ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದೆ.

