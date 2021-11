ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನ.5 ರಿಂದ 9 ರವರೆಗೆ ಪವರ್ ಕಟ್

Bengaluru

oi-Mahesh Malnad

ಬೆಂಗಳೂರು, ನವೆಂಬರ್ 05: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನರಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಪವರ್ ಕಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಹಲವು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೋರಿ, ಜನರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಬೆಸ್ಕಾಂನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಂತೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಯೇ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ನವೆಂಬರ್ 05ರಿಂದ ಕೂಡಾ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ.

ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದ ಫೀಡರ್​ಗಳು ಹಾಳಾಗಿವೆ, ತುರ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 5ರಿಂದ 9ರವರೆಗೆ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ರವರೆಗೆ ನಗರದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಯಾವ ಯಾವ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯ?

ನವೆಂಬರ್ 5: ರಾಮಸಂದ್ರ, ವಡ್ಡರಪಾಳ್ಯ, ವಾಜರಹಳ್ಳಿ, ಬೇಗಿಹಳ್ಳಿ, ಮಳೆನಲ್ಲಸಂದ್ರ, ಅಣ್ಣಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ, ರಾಗಿಹಳ್ಳಿ, ಒಂಡಿಮಾರನದೊಡ್ಡಿ, ಶಿವನಹಳ್ಳಿ, ಮೂಡಲಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ, ಮಂಟಪ.

ನವೆಂಬರ್ 6: ಶ್ರೀನಗರ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲೋನಿ, ಗಿರಿನಗರ, ಸ್ಟೆರ್ಲಿಂಗ್ ಅಪಾರ್ಟ್‍ಮೆಂಟ್ಸ್‌, ನ್ಯೂ ಟಿಂಬರ್ ಯಾರ್ಡ್ ಲೇಔಟ್, ಹನುಮಂತನಗರ, ಮುನೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್, ಬನಶಂಕರಿ ಎರಡನೇ ಹಂತ, ವಿದ್ಯಾ ಪೀಠ ವೃತ್ತ, ಸೀತಾ ಸರ್ಕಲ್, ನಾಗೇಂದ್ರ ಬ್ಲಾಕ್, ಬುಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ರೋಡ್, ಪ್ರಮೋದ್ ಲೇಔಟ್, ಪಿಇಎಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ, ಆವಲಹಳ್ಳಿ, ವೀರಭದ್ರ ನಗರ, ತ್ಯಾಗರಾಜ ನಗರ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬನಶಂಕರಿ ಮೂರನೇ ಹಂತ, ಬ್ರಾಡ್ ವೇ ರಸ್ತೆ, ಕಾಕ್‍ಬರ್ನ್ ರಸ್ತೆ, ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ಕ್ವೀನ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಕನ್ನಿಂಗ್‌ ಹ್ಯಾಮ್‌ ರಸ್ತೆ, ಅಲಿ ಆಸ್ಕರ್ ರಸ್ತೆ, ವೆಂಕಟಪ್ಪ ರಸ್ತೆ, ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ರಸ್ತೆ, ಪಾಯಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್, ಚಾಂದನಿ ಚೌಕ್, ಬಂಬೂಬಜಾರ್, ನೆಹರೂಪುರ, ಮಕಾನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ರಸ್ತೆ, ಎನ್.ಪಿ. ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಸೆಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಹೊಸ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಸ್ತೆ, ಜೈನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಬಜಾರ್ ರಸ್ತೆ, ಇನ್ಫೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಟವರ್, ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಮೀಷನರ್ ಕಚೇರಿ, ಎಂ.ಎಸ್. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ವಸಂತನಗರ, ದಾಬಸ್‍ಪೇಟೆ, ಎಂಇಜಿ ಸೆಂಟರ್‌ ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್‌ ಸಿಟಿ ಎರಡನೇ ಹಂತ, ವೀರಸಂದ್ರ, ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡನಾಗಮಂಗಲ, ಅನಂತನಗರ, ಇಎಚ್‍ಟಿ ಬಯೋಕಾನ್, ಇಎಚ್‍ಟಿ ಟೆಕ್‍ಮಹೀಂದ್ರ, ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹೊಂಗಸಂದ್ರ.



ನವೆಂಬರ್ 7: ವಿಪ್ರೊ ಲೇಔಟ್‌, ಸಪ್ತಗಿರಿ ಲೇಔಟ್‌, ಗೋಪಾಲನಗರ, ಟಿ.ಜಿ. ಪಾಳ್ಯ, ಅಂದಾನಪ್ಪ ಲೇಔಟ್‌, ರಂಗನಾಥ ಕಾಲೋನಿ, ವಿಜಯನಗರ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಹಂಪಿನಗರ, ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ, ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರ, ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್‌, ಮೂಡಲಪಾಳ್ಯ, ಚಂದ್ರಾ ಲೇಔಟ್‌, ಮಾರುತಿನಗರ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಗರ, ಸಂಜೀವಿನಿ ನಗರ, ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ, ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ನರಸಾಪುರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರದೇಶ, ಜಯನಗರ, ಇಸ್ರೋ ಲೇಔಟ್‌, ಪದ್ಮನಾಭನಗರ, ಆರ್‌ಬಿಐ, ಅರೇಹಳ್ಳಿ.

ನವೆಂಬರ್ 8: ಅವಲಹಳ್ಳಿ, ಜೆ.ಪಿ. ನಗರ 8ನೇ ಹಂತ, ರಾಯಲ್ ಲೇಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಮೂರನೇ ಹಂತ, ರಾಘವನಪಾಳ್ಯ.

ನವೆಂಬರ್ 9: ರಾಯಲ್ ಕೌಂಟಿ, ವಡ್ಡರ ಪಾಳ್ಯ, ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಸಿಟಿ ಅಪಾರ್ಟ್‍ಮೆಂಟ್ಸ್‌, ಜಿ.ಆರ್.ಹೈಟ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್‍ಮೆಂಟ್ಸ್‌, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ ಒಂಬತ್ತನೇ ಹಂತ, ಆರ್ಯ ಹಂಸ ಅಪಾರ್ಟ್‍ಮೆಂಟ್ಸ್‌, ಗೌರವ ನಗರ, ಬಿಗ್‍ಬಜಾರ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ಕಾಲೋನಿ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆಶ್ವರಿ ಬಡಾವಣೆ, ನವೋದಯ ನಗರ, ಕೊತ್ತನೂರು, ಕೃಷ್ಣ ನಗರ, ಆರ್.ಎಲ್.ಎಫ್ ಮೊದಲ ಹಂತ, ಎರಡನೇ ಹಂತ, ಕೋತನೂರು, ಕಸವನಹಳ್ಳಿ ಲಕಾಸ ಹೋಟೆಲ್ ಎದುರು, ಆ್ಯಸ್ಟರ್ ಗ್ರಾಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್‍ಮೆಂಟ್ಸ್‌, ಜಿ.ಬಿ ಪಾಳ್ಯ, ಎರಡನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಟಿಂಬರ್, ವೀವರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ, ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆ, ರಾಗಿಹಳ್ಳಿ, ಕಸರಗುಪ್ಪೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್, ಬಸವನಪುರ, ಮೈಲಸಂದ್ರ, ಬೈತರಾಯನದೊಡ್ಡಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ, ಶಿವನಹಳ್ಳಿ.

ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ?:

ವಿದ್ಯುತ್ ವಲಯದ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಸ್ಕಾಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಿತರಣಾ ವಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ವಿತರಣಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಕೊರತೆ, ಅದರ ಅಸಮರ್ಪಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಈ ಪವರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಲು ಮೂಲಕ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕಳಪೆ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್, ಓವರ್‌ಲೋಡ್‌ನಿಂದಾಗಿ ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಕೈಕೊಡುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕೊರೊನಾ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ವೈಫೈ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಲ್ಯಾಪ್​ಟಾಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಬಳಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ.

ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರೆಡು ಗಂಟೆಗಳಾದರೆ ಹೇಗಾದರೂ ಸಂಭಾಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ 5 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದೆ ಜನರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ ಹೇಗೋ ಸಾಧ್ಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ಜನರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

English summary

Due to maintenance work and heavy rain.. no power supply in various areas of Bengaluru from between November 05 to 9 said Bangalore Electricity Supply Company Limited (BESCOM).