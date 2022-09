Bengaluru Rains : ಭಾನುವಾರ 83 ಮಿಲಿ ಮೀಟರ್ ಮಳೆ, 2014ರ ನಂತರದ ದಾಖಲೆ ಇದು

Bengaluru

oi-Naveenkumar N

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5: ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡುವು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ನಗರದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಭಾನುವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ 83 ಮಿಲಿ ಮೀಟರ್ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. 2014ರ ನಂತರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ತೇವವಾದ ದಿನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ 7:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿದೆ. ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ (ಒಆರ್‌ಆರ್) ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳು ಜಲಾವೃತವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

Breaking; ಬೆಂಗಳೂರು-ತುಮಕೂರು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸರ್ವೀಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಜಲಾವೃತ

ನಗರದ ಮಾರತ್ತಹಳ್ಳಿ-ಸರ್ಜಾಪುರದ ಆರ್‌ಎಂಝಡ್ ಪರಿಸರದ ಸಮೀಪವಿರುವ ಒಆರ್‌ಆರ್ ಕಳೆದ ವಾರದ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನದಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಗರದ ಹಲವೆಡೆ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಔಟರ್ ರಿಂಗ್‌ ರೋಡ್‌ನ ದೃಶ್ಯಗಳು ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ನಂತರ ಇಡೀ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.

English summary

Heavy rains lashed Bengaluru on Sunday resulting in flooding and inundation in many parts of the city. The city observatory recorded 83 mm of rain On Sunday, And the City records wettest September day since 2014.