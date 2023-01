Bengaluru metro: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್

ಕಾಮನ್‌ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ವಿವಿಧ ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್‌ ತನ್ನ ಜನವರಿ 2023 ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜನವರಿ 26: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರುಪೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಮನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ (ಎನ್‌ಸಿಎಂಸಿ) ಅನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪರಿಚಯಿಸುವುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಹೇಳಿದೆ.

ಎನ್‌ಸಿಎಂಸಿ ಕಾರ್ಡ್‌ ಬಳಕೆಗೆ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್‌ ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1.69 ಕೋಟಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ 40.30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮುನ್ನಾದಿನದಂದು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 6.41 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿತ್ತು.

ಮುಂಬೈ ಮೆಟ್ರೋ ಕಳೆದ ವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಡ್‌ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 2019ರಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಸಿಎಂಸಿ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ವಿವಿಧ ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಟೋಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದುವರೆಗೆ ಕೆಲವು ನಗರಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿವೆ. 2020ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎನ್‌ಸಿಎಂಸಿ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಜೂನ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿತ್ತು.

ಈಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು 8,000 ಸುಧಾರಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಯ್ಡಾ ಮೂಲದ ಪೈನ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್‌ನಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಯುಪಿಐ ಆಧಾರಿತ ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಎನ್‌ಸಿಎಂಸಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

In line with the Central Government's One Nation One Card initiative, namma Metro, Bengaluru has said that it will soon introduce the RuPay National Common Mobility Card (NCMC).