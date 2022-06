ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಲು ಕೋಲ್ಡ್‌ ಮಿಕ್ಸ್ ಬಳಕೆ

Bengaluru

oi-Naveenkumar N

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂನ್ 9: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಸಹಜ ಎನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕಾರಣ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಬೀಳುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಹಲವರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದ ನಿದರ್ಶನಗಳೂ ಇದೆ.

ಅವಧಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಗುಂಡಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಜನರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆಯೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಢೀರ್ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಲು ಚದರ ಮೀಟರ್ ಗೆ 551 ರೂ. ನೀಡಲು ಪಾಲಿಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರು ಹಾಕಿ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವುದು ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗಳ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಲು ಕೋಲ್ಡ್‌ ಮಿಕ್ಸ್ ಬಳಸಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ.

ಡಾಂಬರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಬಳಕೆ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಲು ಬಳಸಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಪ್ರತಿದಿನ 250 ಚೀಲ ಕೋಲ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ತಯಾರಿಸುವ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು 6 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ.

English summary

Cold mix is ​​cheaper compared to dampening. Officials say it can be used to cover the roads during the rainy season. BBMP plans to spend Rs 6 crore to set up a 250 bag cold mix making unit every day.