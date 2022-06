ಬಿಬಿಎಂಪಿ 1000 ಗುಂಡಿ ಇವೆ ಎಂದರೆ, ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕಾರ 2000 ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು

Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂನ್ 27: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಂದ ವೇಳೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ 23 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯಯ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬಾರನ್ನು ಹಾಕಿತ್ತು. ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬಾರು ಹಾಕಿ ಮಿರ ಮಿರ ಮಿಂಚುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಂದು ಹೋದ ಒಂದೆರಡು ದಿನದಲ್ಲೆ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಸ್ತೆಗುಂಡಿಗಳು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮಾನವನ್ನು ಹಾರಾಜು ಹಾಕುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳು ಅಗೆದು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ. ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪಿಎಂ ಮೋದಿ ಕಚೇರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಬೀಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಬಿಡ್ಲ್ಯೂಎಸ್‌ಎಸ್‌ಬಿ ಕಾರ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆೆ.

ಪಿಎಂ ಕಚೇರಿಯವೆರಗೂ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಚಾರ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೇ ತಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಯುಕ್ತಕನ್ನು ಕರೆದು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ತುಷಾರ್ ಗಿರಿನಾಥ್ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

Chief minister has called the Commissioner and instructed him to co-ordinate with various departmental officials. BBMP Chief Commissioner Tushar Girinath held a meeting with various department officials, know more,