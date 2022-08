ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ ಕಾವು ಆರಂಭ- ಜನರತ್ತ ಹೊರಟ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು!

Bengaluru

oi-Puttaraju S

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್ 06: ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ ಕಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಮರೆತಂತಿದ್ದ ಶಾಸಕರು, ಸಚಿವರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು, ಪಕ್ಷಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಕ್ಷಿಗಳು ವಾರ್ಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಗೆ ಚಕ್ರಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವರಂತೆ ತಿರುಗಲು ಶುರುವಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲದೆ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ಬಿಬಿಎಂಪಿ) ಸುಪ್ರೀಂ ಆದೇಶದ ಬಳಿಕ 243 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಮರು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ವಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ಬಳಿಕ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಾರದ ಗಡುವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆಯ ನಡೆಸಲು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕ್ಷೇಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನಿಚ್ಛೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಆದೇಶವೇ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರೇ ಎಂಬ ಆತಂಕದಿಂದ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಿದ್ದತೆ ಎಂಬಂತೆ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ವಾರ್ಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

BBMP election fever is rising quietly in Bengaluru. MLAs, ministers, ex-members of BBMP, party ticket aspirants, who seemed to have forgotten the residents of Bengaluru, have started roaming around the wards as if their legs were tied to wheels. Special report on this in Oneidea Kannada, Know more,