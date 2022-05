ಪಟ್ಟಂದೂರು ಅಗ್ರಹಾರ ಕೆರೆ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದೂರು

Bengaluru

oi-Punith BU

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 13: ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧ ಜನರನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಪಟ್ಟಂದೂರು ಕೆರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮತ್ತು ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ನ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂದೀಪ್ ಅನಿರುದ್ದನ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ನ ವಸತಿ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂದೀಪ್ ಅನಿರುದ್ಧನ್ ವಿರುದ್ಧ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ಬಿಬಿಎಂಪಿ) ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಾರ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ ನಂತರ 'ಪಟ್ಟಂದೂರು ಅಗ್ರಹಾರ ಕೆರೆ ಉಳಿಸಿ' ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಭಿಯಾನವು ಕರಾಳ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪಟ್ಟಂದೂರು ಅಗ್ರಹಾರ ಕೆರೆಯ ಬಫರ್ ಜೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಅನಿರುದ್ಧನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು.

ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 153 ಮತ್ತು 186 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ "ಅಪಪ್ರಚಾರ" ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯ ವಿರುದ್ಧ "ಜನರನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಲು" ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಪೊಲೀಸರು ಸೋಮವಾರ ಅನಿರುದ್ಧನ್‌ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಜಲಮೂಲ ಇರುವುದನ್ನು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

"ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಂದೀಪ್ ಅನಿರುದ್ಧನ್ ಅವರು ಹಿಂಪಡೆದಿರುವ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಸಿಡಿಪಿ-2031) ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಣಕಾಸು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ (RMP-2015) ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ," ಎಂದು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹೇಳಿದೆ.

149/n @CMofKarnataka @BSBommai 's desperate attempt to intimidate! Fake Claims - that lake doesn't exist. FIR cites unprovoked IPC sections: 153 - RIOTS?, 186 - obstruction? Neither remotely true! Illegal work has been ongoing for 7 mths! @barandbench @LiveLawIndia @hrw @human pic.twitter.com/HHsv1bJFAr

ಅನಿರುದ್ಧನ್‌ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್‌ಗಳು ದೂರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹರಡುವ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ. "ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 153 ಗಲಭೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗಲಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. IPC ಸೆಕ್ಷನ್ 186 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಕರ ಅಡಚಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅಕ್ರಮ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾನಾಗಲಿ, ಬೇರೆಯವರಾಗಲಿ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಎಫ್‌ಐಆರ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

'ಪಟ್ಟಂದೂರು ಅಗ್ರಹಾರ ಕೆರೆ ಉಳಿಸಿ' ಎಂಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಭಿಯಾನ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಮಹದೇವಪುರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯದ ಆಯುಕ್ತ ತ್ರಿಲೋಕ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು.

ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆರೆಗಳ ಸರಹದ್ದಿನ 30 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರ ಅವರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹದೇವಪುರ ವಲಯದ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

English summary

Lake activist Sandeep Anirudhan has been booked in a complaint by BBMP officials who alleged that Anirudhan is "spreading propaganda” against the BBMP and “inciting people” against the road project through social media posts.