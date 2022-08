ಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿ ಅಪಘಾತವಾಗಿದ್ದ ಬೈಕ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಚೇಂಜ್! ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು?

Bengaluru

oi-Puttaraju S

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್ 18: ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೈಕ್‌ ನಮ್ಮದಾದಾರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ದಂಡವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೋ ಇಲ್ಲವೇ ಕದ್ದ ಬೈಕನ್ನು ಓಡಿಸಲೋ ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೆಲವರು ಕಂಡಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬದಲಾಯಿಸಿದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಮಹಾ ದುರಂತದ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಮೇ 26ರಂದು ದೇವೇಗೌಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ವಾಹನವೊಂದು ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿತ್ತು. ಶಾಲಾ ವಾಹನದ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕೀರ್ತನಾ ಎಂಬಾಕೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಳು. ಈ ಅಪಘಾತದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಬನಶಂಕರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಅಪಘಾತವಾದ ಬೈಕ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಶಾಲಾ ಬಸ್ ಡಿಕ್ಕಿ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 16 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಸಾವು

ಕೀರ್ತನಾ ತಂದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರಿನ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನವನ್ನು ಪೊಲೀಸರ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹಾರಾಜಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ವಾಹನವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಓಡಿಸಿದರೇ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಅಪಘಾತವಾಗಿ ಕೀರ್ತನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪದ್ದಳು.

