ಅಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ; ಶಾಲೆ, ಮದರಸಾ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಹಾರಾಟ

Bengaluru

oi-Puttaraju S

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜುಲೈ 18: ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು 75 ವರ್ಷವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ 'ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗಾ' ಅನ್ನೋ ಮಹತ್ವದ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಮದರಸಾ ಮೇಲೂ ಒಂದು ವಾರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು 'ಒನ್ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ'ದ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 75 ವರುಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಭ ಸಮಯವನ್ನು ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ದೇಶದ ಭವ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ , ಇತಿಹಾಸ, ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ ( ಆಜಾದಿ ಕಿ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ) ಉಪಕ್ರವಮವನ್ನು ಭಾರತ ಸರಕಾರ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯು 2021 ಮಾರ್ಚ್ 12ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು. 75 ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 75 ವಾರಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗುತ್ತಿದೆ. 2023 ಆಗಸ್ಟ್ 15ರ ನಂತರ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಗೆ ಶುಭಮಂಗಳವನ್ನು ಹಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

English summary

The country is completing 75 years of independence. At this time, the central government is launching an important campaign of Har Ghar Tiranga in the country. At the same time, the Karnataka government and the education department have planned to host the flag for a week on madrassas including schools and colleges. Here is a special report of 'OneIndia Kannada' on this, know more