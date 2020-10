ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಏನ್ಮಾಡ್ತಿದೆ?

Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಈ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗಮನ ಕೊಡದೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಒಂದು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಾಣಿ ದಯಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ನೀಡದೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ.

Rabies rescue helpline has been launched & citizens can call📞63648 93322.



Following points to be noted



▶️Citizens can call if they find any unusual behaviour of a stray or pet, including biting tendency, excessive salivation, drop jaws or a change in barking tone.