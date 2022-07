ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ: ಕಂಡಕ್ಟರ್ ರಹಿತ ಬಸ್‌ ಸೇವೆಗೆ ಮಾರ್ಗ ಗುರುತಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಿಎಂಟಿಸಿ

Bengaluru

oi-Naveenkumar N

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜುಲೈ 31: ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಿಎಂಟಿಸ ಹೊಸ ವಿಧಾನ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ರಹಿತ ಬಸ್‌ ಸೇವೆಗಾಗಲಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ 500 ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು (ಬಿಎಂಟಿಸಿ) ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಚಾಲಕರ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 500 ಕ್ಕೂ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಸ್‌ಗಳು ಡಿಪೋಗಳಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುವಂತಾಗಿದೆ. ಕೋವಿಡ್‌ಗೂ ಮುನ್ನ ಇದ್ದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬಸ್‌ ಸೇವೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

"ಕೋವಿಡ್‌ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಮೊದಲಿನ ರೀತಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು, ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 2,000 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಆಯ್ದ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ರಹಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಲಕ-ಮಾತ್ರ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸಿಗೆ ಇದು ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆ." ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Amid Shortage Of Crew The BMTC will introduce conductor-less services on Some routes. officials working on identifying 500 routes where the absence of a conductor doesn’t make any negative impact. BMTC has a shortage of crew, especially drivers, which has resulted in more than 500 buses remaining off the road.