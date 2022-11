ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ: ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 140 ಕೋಟಿಯ 10 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ

Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ನವೆಂಬರ್‌ 6: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದಿಂದ 140 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹೊಸ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 279 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೊತ್ತದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಹತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಕಳೆದ ವಾರ ಸಭೆ ಸೇರಿದ್ದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿ (ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಎಂಐಸಿ) ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಇ-ಬಸ್ ಡಿಪೋಗಳ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ, ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಬಸ್‌ಗಳ ಖರೀದಿ ಮುಂತಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ 46 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಅನುದಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವನ್ನು ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ಅಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ವೀಪರ್‌ಗಳ ಖರೀದಿ, ಉತ್ತಮ ಫುಟ್‌ಪಾತ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇರಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 145 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಅಪಾರ ಹಣ ವ್ಯಯಿಸಿದ್ದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. 2020-21ರಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ 279 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಅನುದಾನವು ನಿಯಮಿತ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಗಳ ಗೈರುಹಾಜರಿ, ಅನಗತ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ ಕಳಪೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೇ ಉಳಿದಿದೆ.

279 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ ಕೆಲವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆಂದರೆ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಶಬ್ದ ಮೀಟರ್‌ಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಂವೇದಕಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ವೀಪರ್‌ಗಳು, ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹಸಿರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇರಿದೆ.

ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆಯೇ ಈ ಮಹಾನ್ ಘೋಷಣೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 2019 ರಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕುರಿತು ನಗರದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಗಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಡಿದೆ.

ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳ ಪಾಲನೆ, ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳು ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ? ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ? ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎದು ಸಂಶೋಧಕಿ ಮತ್ತು ವಕೀಲರಾದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಸುಧೀರ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅನುದಾನದ ನಿರಂತರ ಹರಿವಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೈಜ ಸಮಯದ ಮತ್ತು ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಅರಿವಿದೆ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ತಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

Bengaluru has received a fresh grant of Rs 140 crore from the 15th Finance Commission this financial year to improve air quality in the city. This is Rs 279 crore released by the Center last year. An additional grant of Rs.