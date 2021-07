ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳ ಆರ್ಭಟ ಶುರು

Bengaluru

oi-Nayana Bj

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜುಲೈ 31: ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳ ಆರ್ಭಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ.

ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅನುವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜುಲೈ 26 ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಜಾಹೀರಾತು ಹೋಡಿರ್ಂಗ್ಸ್ ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅಂಕಿತ ಹಾಕಿದೆ.

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನೂತನ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಯಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೋರಿ BBMP, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ.

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಜಾಹೀರಾತು ಬೈಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ಅಂದ ಕಾಪಾಡಲು ಈ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕ ಅಂಟಿಸುವುದನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ನೂತನ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು ಅನುಮತಿ ಇದೆ.

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಯಿದೆ -2020 ರನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಜಾಹೀರಾತು ನಿಯಮಗಳು-2019 ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಜಾಹೀರಾತು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಹೀರಾತು ಹಾವಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ನಿಯಮದಂತೆ ಜಾಹೀರಾತು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದು, ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನವೀಕರಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಪಾಲಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಪರವಾನಗಿಗೆ 50 ಸಾವಿರ ರೂ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.

ಮೊದಲು ಈ ಫಲಕಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ

ಆರ್ ಆರ್. ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್‌ ಆದೇಶ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರದರ್ಶನ

* ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭಾಗ ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ.

* ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್‌ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇಗಳು

* ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಆನಿಮೇಟೆಡ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಫ್ಲಾಶ್‌ ಸೈನ್‌ಗಳ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇಗಳು

* ಶಬ್ಧಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊರಾಂಗಣ ಜಾಹೀರಾತು

* ಸರಣಿ ಸಂದೇಶಗಳ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು

* ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ನಿಯಮದ ಫಲಕ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ

* ಬಲೂನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ

* ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂದೇಶಗಳುಳ್ಳ ಗೋಡೆ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂದೇಶಗಳುಳ್ಳ ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಮೊದಲೇ ಪಡೆಯಬೇಕು.

* ಮರಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಚೆಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ತಿರುವುಗಳ ಚಿಹ್ನೆ, ವಿದ್ಯುತ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಮರದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ.

* ಮೊಬೈಲ್‌ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನೂ ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ: ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೊಬೈಲ್‌ ಜಾಹೀರಾತು, ಮೋಟಾರು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಳವಡಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು.

* ನಿಂತಿರುವ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ವಾಣಿಜ್ಯ, ವ್ಯಾಪಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಜಾಹೀರಾತು ಹಾಕುವುದು ನಿಷಿದ್ಧ.

* ಸ್ಮಶಾನ, ಒಳಚರಡಿ, ರಾಜಾಕಾಲುವೆ, ಕೆರೆ, ಮರಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಚಿಹ್ನಿಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗಿತ್ತು.

English summary

Advertisement hoardings are likely to make a comeback in the city, which was bereft of them for nearly three years.