ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಗುವಾಹಟಿ, ಅಗರ್ತಲಾಕ್ಕೆ ಆಕಾಶ್‌ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 27: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ರಿಂದ ಅಗರ್ತಲಾ (ತ್ರಿಪುರಾ) ಮತ್ತು ಗುವಾಹಟಿ (ಅಸ್ಸಾಂ) ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಈಶಾನ್ಯಕ್ಕೆ ತನ್ನ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಇತ್ತಿಚೆಗೆ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಆಕಾಶ ಏರ್ ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿದೆ.

ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಏರ್‌ಲೈನ್ ಎರಡು ಈಶಾನ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಏಳನೇ ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಕಾಶ ಏರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ನೇರ ವಿಮಾನ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ

ಈ ಹೊಸ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಅಗರ್ತಲಾ ನಡುವೆ ತಡೆರಹಿತ ಏಕ ನಿಲುಗಡೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್ 7 ರಿಂದ ದೇಶೀಯ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನ ತನ್ನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.

ಅಕಾಶ್‌ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ರಿಂದ ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೊಚ್ಚಿ, ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ, ಗುವಾಹಟಿ ಮತ್ತು ಅಗರ್ತಲಾ ಎಂಬ ಎಂಟು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 11 ತಡೆರಹಿತ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬೆಂಗಳೂರು-ಚೆನ್ನೈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೈನಂದಿನ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಗುವಾಹಟಿ, ಅಸ್ಸಾಂನ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಅಗರ್ತಲಾ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವರ್ಧಿತ ವಾಯು ಸಂಪರ್ಕವು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ವಾಯುಯಾನ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅಪಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಕಾಶ ಏರ್ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಯ್ಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಅಗರ್ತಲಾ ನಡುವಿನ ವಿಮಾನಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ಈ ಮಾರ್ಗದ ನಡುವೆ 5 ನೇ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಮಾನಯಾನವು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ನಡುವೆ ತನ್ನ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಬೇಸಿಗೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ (ಅಕ್ಟೋಬರ್-ಅಂತ್ಯ) ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ತನ್ನ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ 300 ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಆಕಾಶ ಹೇಳಿದೆ.

