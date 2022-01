Amaravati

ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಮ್ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರಿಗಾಗಿ ಈ ಟಿಕೆಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ತುರುಪತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರಿಗಾಗಿ 300 ರೂಪಾಯಿಯ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನ ಟಿಕೆಟ್ ಜನವರಿ 28ರಿಂದ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ.

ತಿರುಪತಿಗೆ ಬರುವವರು ಕೋವಿಡ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು, ಭಕ್ತರು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿಯಿಂದ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್‌ಗೆ ಒಟಿಪಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಿತ್ಯ 50 ಸಾವಿರದಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಂ ಅಥವಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಚಿತ್ತೋರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಭಕ್ತರು ಈಗ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ www.tirupatibalaji.ap.gov.in ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಂನ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು 300 ರೂಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಆಸಕ್ತರು 300 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಂ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವರದರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ,. ಸಂದರ್ಶಕರು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ 300 ರೂ.ಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಲಡ್ಡು ಬುಕಿಂಗ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಸಂದರ್ಶಕರು ತಮ್ಮ ತಿರುಪತಿ ಲಾಗಿನ್ ವಿವರಗಳಾದ ನೋಂದಣಿ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಟಿಟಿಡಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ನೋಂದಣಿಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಟಿಟಿಡಿ 300 ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ತಿರುಪತಿ ಬಾಲಾಜಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸುವ ಭಕ್ತರು ಟಿಟಿಡಿ 300 ರೂ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ಬಾಲಾಜಿ ದರ್ಶನ್ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಹುದು.

ಟಿಟಿಡಿ ಲಡ್ಡು ಬುಕಿಂಗ್ ಮೋಡ್ -ಆನ್‌ಲೈನ್ TTD ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನ ಸಮಯ - 9:00 AM ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, 5:00 PM ಸಂಜೆ TTD ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗಳು -https://tirupatibalaji.ap.gov.in, https://ttdsevaonline.com

ಟಿಟಿಡಿ ಲಡ್ಡು ಸೇವಾ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟಿಟಿಡಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಲಡ್ಡು ಆರ್ಡರ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಟಿಟಿಡಿ ಲಡ್ಡು ಸೇವಾ ಆನ್‌ಲೈನ್ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ದಾಖಲಾದ ಭಕ್ತರು ಹಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದದ ಟೋಕನ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ರಸೀದಿಗಳ ವಿನಿಮಯವಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ. "ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದಸೇವಕುಲು" ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಸಕ್ತರು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವ ಭಕ್ತರು ಕನಿಷ್ಠ 15 ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ವಿಶೇಷ ಪ್ರವೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಉಚಿತ ಲಡ್ಡು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಟಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಲಡ್ಡುಗಳು ಎರಡು ಮಾತ್ರ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಡ್ಡು ಪಡೆಯಲು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ರೂ 50/- ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವೇಶ ದರ್ಶನದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಟಿಟಿಡಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಪ್ರವೇಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ದೇವಾಲಯವು ಎರಡು ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಪ್ರವೇಶ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ 3 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವಾರದ ಮೊದಲು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಂ ರೂ 300 ಆನ್‌ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಗಮನಿಸಬೇಕು.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಟಿಟಿಡಿ ರೂ. 300 ಟಿಕೆಟ್ ದರ್ಶನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಯಸುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಸಮಯದ ಸ್ಲಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮರೆತಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು TTD ದರ್ಶನ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು apsrtc ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ತತ್ಕಾಲ್ ದರ್ಶನ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ರೂ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 300 ಮತ್ತು 12 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬುಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

TTD ಆನ್‌ಲೈನ್ ದರ್ಶನ ಲಭ್ಯತೆ ಚಾರ್ಟ್ 2021: ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು www.tirupatibalaji.ap.gov.in ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ 300/- ರೂಪಾಯಿಗಳ ದರ್ಶನ ಲಭ್ಯತೆಯ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

ಟಿಟಿಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದರ್ಶನ ಲಭ್ಯತೆಯ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಟೋಕನ್ ನೀಡುವುದನ್ನು ಟಿಟಿಡಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈಗ ದರ್ಶನ್‌ಗಾಗಿ ಟಿಟಿಡಿ ದಿನಕ್ಕೆ 8000 ಟೋಕನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

