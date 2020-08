ವಿಡಿಯೋ: ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿತನನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಬೋಟ್!

Amaravati

oi-Rajashekhar Myageri

ಅಮರಾವತಿ, ಆಗಸ್ಟ್.24: ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನ ಅಟ್ಟಹಾಸದ ನಡುವೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಪೂರ್ವ ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೊಡ್ಡವರಂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದ ಪ್ರವಾಹ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಗ್ರಾಮದ ಜನರಿಗೆ ನೊವೆಲ್ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಬೆನ್ನು ಬಿಡದ ಭೂತದಂತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಕಥೆ: 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲೇ 5938 ಜನಕ್ಕೆ ಸೋಂಕು

ದೊಡ್ಡವಂ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೊವಿಡ್-19 ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿರುವುದು ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸುತ್ತಲೂ ನೀರು ಆವರಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡಿರುವ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ ಸಖತ್ತಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿದೆ.

#WATCH Andhra Pradesh: Police in Doddavaram village of East Godavari district used a boat to take a #COVID19 patient to hospital, as the village is flooded following rainfall in the region. The boat was arranged by a Sub-Inspector of Nagaram village of the district. (23.08.2020) pic.twitter.com/g5aiOeFM5p