ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದ ಗುಜರಾತ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

Ahmedabad

ವಡೋದರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 15: ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಾವೇಶವೊಂದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ರೂಪಾಣಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ವಡೋದರಾದ ನಿಜಾಂಪುರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮುಂಬರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ ರೂಪಾಣಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಮೆಟ್ಟಿಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ವಡೋದರಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ರಾಜಕೀಯ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲುವು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಟ್ರೇಲರ್ ಅಷ್ಟೇ: ಗುಜರಾತ್ ಸಿಎಂ

'ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕುಸಿದುಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅವರ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ, ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಭರತ್ ದಾಂಗೆರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

