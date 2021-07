ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹರಪ್ಪ ಯುಗದ "ಧೋಲಾವಿರಾ ನಗರ"

Ahmedabad

oi-Sumalatha N

ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಜುಲೈ 27: ಹರಪ್ಪ ನಾಗರೀಕತೆ ಯುಗದ ಧೋಲಾವಿರಾ ನಗರವು ಇದೀಗ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ.

ಗುಜರಾತ್‌ನ ರಾಣ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಚ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಧೋಲಾವಿರಾ ನಗರವಿದ್ದು, ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಟನೆ (ಯುನೆಸ್ಕೊ) ಈ ತಾಣವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿ ಸೇರಿದ ಕಾಕತೀಯ ರಾಮಪ್ಪ ದೇಗುಲ ನೋಡಿ

"ಹರಪ್ಪ ಯುಗದ ನಗರ ಧೋಲಾವಿರಾವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು" ಎಂದು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

"ಧೋಲಾವಿರಾ ಇದೀಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊರೆತ ನಲವತ್ತನೇ ನಿಧಿಯಂತಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವ ಜಿ. ಕಿಶನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ದಿನ. ಅದರಲ್ಲೂ ಗುಜರಾತ್ ಜನರಿಗೆ ಅತಿ ಸಂತಸದ ದಿನ. ಧೋಲಾವಿರಾ ನಗರವನ್ನು ವಿಶ್ವಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರುವುದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. 2014ರಿಂದ ಭಾರತದ ಹತ್ತು ಹೊಸ ತಾಣಗಳು ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವ ಶ್ರಮ, ಬದ್ಧತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕೂಡ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, "ಧೋಲಾವಿರಾ ಪ್ರಮುಖ ನಗರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದೊಂದಿಗಿನ ಅತಿಮುಖ್ಯ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪುರಾತತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು ಭೇಟಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾದ ತಾಣವಿದು" ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.

Absolutely delighted by this news.



Dholavira was an important urban centre and is one of our most important linkages with our past. It is a must visit, especially for those interested in history, culture and archaeology. https://t.co/XkLK6NlmXx pic.twitter.com/4Jo6a3YVro