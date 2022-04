Jobs

ನವದೆಹಲಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 19: ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ (ಡಿಜಿಟಿ) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ 21ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ರಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ 700 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದ ಅವಧಿಯ 'ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ಶಿಪ್ ಮೇಳ'ವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯೋಪಯೋಗಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ 21ರಂದು ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಪ್ರೆಟಿಶಿಪ್‌ಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಮೇಳ

ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿ, 2015 ಅನ್ನು ಜುಲೈ 15, 2015 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದು ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ, ಅನುದಾನಿತ, ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಶಿಶಿಕ್ಷು ಮೇಳವನ್ನು ಎಲ್‍ಇಎ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅವ್ವಪ್ಪಣ್ಣ ಅತ್ತಿಗೇರಿ ಅನುದಾನಿತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊಪ್ಪಳ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಮೇಳ ನಡೆಯಲಿದೆ.

English summary

Skill India, in association with the Directorate General of Training (DGT), is organising a day-long ‘Apprenticeship Mela’ across the country in more than over 700 locations on 21st April 2022.